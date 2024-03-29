Триває 765 доба повномасштабного вторгнення Росії. Які події відбулися у цей день, що трапилося на фронті, у тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Цієї ночі ворог запустив по Україні 99 засобів повітряного нападу
Загалом було зафіксовано 99 засобів повітряного нападу:
- ️ 60 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131" (пуски здійснювалися у районі Приморсько-Ахтарська, Курська область);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (випущені з трьох винищувачів МіГ-31К, Рязанська область);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (випущені з території анексованого Криму);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (випущені з дев'яти літаків Су-34, Бєлгородська область);
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (випущені з Курської області);
- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (випущені з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, базованих у Енгельсі).
В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі.
На Вінниччині росіяни влучили у приватний будинок
У Вінницькій ОВА повідомили, що під час нічної масованої атаки постраждала й Вінниччина. Зокрема, ворог вдарив по приватному будинку. За попередньою інформацією, минулося без жертв.
Внаслідок падіння БпЛА поранено чоловіка
67-річного чоловіка травмовано внаслідок падіння БПЛА в Пологівському районі.
Ворог перед атакою проводив потужну аеророзвідку
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ворог перед атакою проводив аеророзвідку. Вона наголосила, що лише на Півдні України було зафіксовано 140 російських дронів-розвідників.
Внаслідок російської атаки є пошкодження ТЕС та ГЕС
Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що окупанти вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.
Над Чернівецькою областю збили ворожі ракети
У Чернівецькій області збили ворожі ракети. Зокрема, це підтвердив голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. Він повідомив, що усі служби виїхали на місце.
Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків. Попередньо без жертв,
– повідомив Запаранюк.
Польща піднімала авіацію під час масованої атаки по Україні
У зв'язку із масованим ракетним обстрілом України, в Польщі підіймалися винищувачі.
Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України,
– мовиться у повідомленні.
Стрийщина знову була під загрозою атаки
Близько 5 ранку стало відомо, що російські ракети полетіли на Львівську область. Так, о 04:58 глава Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про те, що летять "Кинджали" у напрямку регіону. Через три хвилини уточнив, що на Стрий.
У Хмельницькій і Львівській областях чули вибухи
Російські загарбники ввечері 28 березня та вночі 29 березня атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули й у Хмельницькій та Львівській областях, де фіксували ударні дрони-камікадзе.