07:00, 29 березня

Близько 5 ранку стало відомо, що російські ракети полетіли на Львівську область. Так, о 04:58 глава Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про те, що летять "Кинджали" у напрямку регіону. Через три хвилини уточнив, що на Стрий.