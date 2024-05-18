06:23, 18 мая

Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца.

Отмечается, что в обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.