Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 815 дней. О том, что происходит на линии фронта и политической международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Кабмин утвердил новую форму военного билета
Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца.
Отмечается, что в обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВВК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.
Россия ночью запускала "Шахеды"
Российские военные поздно ночью 18 мая атаковали Украину "Шахедами". Из-за атаки дронов-камикадзе воздушная тревога раздавалась в нескольких регионах Украины. Российские военные атаковали "Шахедами" с севера и юга.