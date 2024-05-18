06:23, 18 травня

Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. Водночас військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважатимуться дійсними на всій території України до видачі документа нового зразка.

Зазначається, що в оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації.