Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 815 днів. Про те, що відбувається на лінії фронту та політичній міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Кабмін затвердив нову форму військового квитка
Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. Водночас військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважатимуться дійсними на всій території України до видачі документа нового зразка.
Зазначається, що в оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації.
Росія вночі запускала "Шахеди"
Російські військові пізно вночі 18 травня атакували Україну "Шахедами". Через атаку дронів-камікадзе повітряна тривога лунала в декількох регіонах України. Російські військові атакували "Шахедами" з півночі та півдня.