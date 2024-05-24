06:15, 24 мая

В аннексированном Крыму в ночь с 23 на 24 мая раздавались мощные взрывы во многих городах. В местных пабликах писали о прилетах в Алуште.

Агенты движения "Атеш" сообщили, что по состоянию на 24 мая 00:03 в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов в воинской части 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

Стоит отметить, что это бывшая украинская военная часть, которая теперь используется оккупантами.

Однако в "Атеше" призвали все же подождать официального подтверждения от Сил обороны Украины о последствиях работы в Алуште.

Однако в "Атеше" призвали все же подождать официального подтверждения от Сил обороны Украины относительно последствий работы в Алуште.