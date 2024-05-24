Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 821 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Украинские военные 24 мая уничтожили в Донецкой области очередной российский Су-25. Об этом сообщили военные из 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
В Алуште был поражен узел связи российских оккупантов, –"Атеш"
В аннексированном Крыму в ночь с 23 на 24 мая раздавались мощные взрывы во многих городах. В местных пабликах писали о прилетах в Алуште.
Агенты движения "Атеш" сообщили, что по состоянию на 24 мая 00:03 в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов в воинской части 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.
Стоит отметить, что это бывшая украинская военная часть, которая теперь используется оккупантами.
Однако в "Атеше" призвали все же подождать официального подтверждения от Сил обороны Украины о последствиях работы в Алуште.
Однако в "Атеше" призвали все же подождать официального подтверждения от Сил обороны Украины относительно последствий работы в Алуште.
В Китае отреагировали на заявление о передаче оружия России
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин обвинил министра обороны Великобритании Гранта Шеппса в том, что тот "раздувает огонь против Украины". Кроме того, китайский представитель отметил, что с заявлениями Шеппса якобы не согласились и США.
Представитель МИД Китая также отметил, что как и Пекин, международное сообщество настойчиво пытается "охладить ситуацию", а британская сторона "снова сделала безответственные замечания, что вызывает тревогу".
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
Владимир Путин поздно вечером 23 мая прибыл с официальным визитом в белорусскую столицу Минск. Там российский диктатор должен был встретиться с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.
По данным российских пропагандистов, российский диктатор и Лукашенко начали свои переговоры прямо в самолете. По Беларуси Путин будет передвигаться автомобилем российской марки Aurus.
По данным российских СМИ, Лукашенко и Путин в Минске обсудят учения по применению нестратегического ядерного оружия. Беларусь также присоединится к учениям.
Кроме того, среди тем, как сообщили пропагандисты: "украинский конфликт" и "поведение Польши и стран Балтии на границе с Беларусью".