Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 821 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:17, 24 травня

Українські військові 24 травня знищили у Донецькій області черговий російський Су-25. Про це повідомили військові зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

06:15, 24 травня

В Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів, – "Атеш"

В анексованому Криму в ніч з 23 на 24 травня лунали потужні вибухи у багатьох містах. У місцевих пабліках писали про прильоти в Алушті.

Агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

Варто зазначити, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.

Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.

Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.

06:12, 24 травня

У Китаї відреагували на заяву про передачу зброї Росії

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін звинуватив міністра оборони Британії Гранта Шеппса у тому, що той "роздмухує вогонь проти України". Окрім того, китайський представник зазначив, що з заявами Шеппса нібито не погодилися й США.

Представник МЗС Китаю також зазначив, що як і Пекін, міжнародна спільнота наполегливо намагається "охолодити ситуацію", а британська сторона "знову зробила безвідповідальні зауваження, що викликає тривогу".

06:10, 24 травня

Путін прибув до Мінська на переговори з Лукашенком

Владімір Путін пізно ввечері 23 травня прибув з офіційним візитом у білоруську столицю Мінськ. Там російський диктатор мав зустрітися з самопроголошеним лідером Білорусі Алєксандром Лукашенком.

За даними російських пропагандистів, російський диктатор і Лукашенко почали свої перемовини прямо у літаку. Білоруссю Путін пересуватиметься автомобілем російської марки Aurus.

За даними російських ЗМІ, Лукашенко та Путін у Мінську обговорять навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Білорусь також приєднається до навчань.

Крім того, серед тем, як повідомили пропагандисти: "український конфлікт" та "поведінка Польщі та країн Балтії на кордоні з Білоруссю".