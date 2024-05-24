06:15, 24 травня

В анексованому Криму в ніч з 23 на 24 травня лунали потужні вибухи у багатьох містах. У місцевих пабліках писали про прильоти в Алушті.

Агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

Варто зазначити, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.

Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.

Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.