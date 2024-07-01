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Последствия взрыва в Днепре
Журналисты Суспильного сообщили, что в результате одного из взрывов поврежден супермаркет.
Известно, что разрушен потолок в торговом зале, а также повреждены магазины рядом. Предварительно, раненых нет.
Взрывы в Днепре
Во время воздушной тревоги местные жители сообщили о взрывах в Днепре.
Глава Днепропетровской ОВА призвал людей находиться в укрытиях до отбоя. Местные жители сообщили, что в районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна.
В июне Россия потеряла более 30 000 оккупантов
Генштаб ВСУ рассказал, что в течение июня 2024 оккупанты потеряли на фронте в Украине 33 713 оккупантов. Потери в технике составляют:
- 352 танка,
- 589 боевых бронированных машин,
- 1393 артсистем,
- 22 единицы реактивных систем залпового огня,
- 58 средств ПВО,
- три самолёта,
- 997 беспилотников,
- 1758 автомобильной и 284 единиц специальной техники.