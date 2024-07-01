Какова ситуация на фронте, в типе и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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06:20, 1 июля

Последствия взрыва в Днепре

Журналисты Суспильного сообщили, что в результате одного из взрывов поврежден супермаркет.

Известно, что разрушен потолок в торговом зале, а также повреждены магазины рядом. Предварительно, раненых нет.

02:01, 1 июля

Взрывы в Днепре

Во время воздушной тревоги местные жители сообщили о взрывах в Днепре.

Глава Днепропетровской ОВА призвал людей находиться в укрытиях до отбоя. Местные жители сообщили, что в районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна.

00:14, 1 июля

В июне Россия потеряла более 30 000 оккупантов

Генштаб ВСУ рассказал, что в течение июня 2024 оккупанты потеряли на фронте в Украине 33 713 оккупантов. Потери в технике составляют:

  • 352 танка,
  • 589 боевых бронированных машин,
  • 1393 артсистем,
  • 22 единицы реактивных систем залпового огня,
  • 58 средств ПВО,
  • три самолёта,
  • 997 беспилотников,
  • 1758 автомобильной и 284 единиц специальной техники.