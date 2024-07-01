02:01, 1 липня

Під час повітряної тривоги місцеві мешканці повідомили про вибухи в Дніпрі.

Глава Дніпропетровської ОВА закликав людей перебувати в укриттях до відбою. Місцеві жителі повідомили, що в районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджені вікна.