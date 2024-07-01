Яка ситуація на фронті, в типу та дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:20, 1 липня

Наслідки вибуху в Дніпрі

Журналісти Суспільного повідомили, що внаслідок одного з вибухів пошкоджений супермаркет.

Відомо, що зруйнована стеля в торговельній залі, а також пошкоджені магазини поруч. Попередньо, поранених немає.

02:01, 1 липня

Вибухи в Дніпрі

Під час повітряної тривоги місцеві мешканці повідомили про вибухи в Дніпрі.

Глава Дніпропетровської ОВА закликав людей перебувати в укриттях до відбою. Місцеві жителі повідомили, що в районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджені вікна.

00:14, 1 липня

У червні Росія втратила понад 30 000 окупантів

Генштаб ЗСУ розповів, що протягом червня 2024 року окупанти втратили на фронті в Україні 33 713 окупантів. Втрати у техніці становлять:

  • 352 танки,
  • 589 бойових броньованих машин,
  • 1393 артсистем,
  • 22 одиниці реактивних систем залпового вогню,
  • 58 засобів ППО,
  • три літаки,
  • 997 безпілотників,
  • 1758 автомобільної та 284 одиниць спеціальної техніки.