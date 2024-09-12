06:58, 12 сентября

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 01:52, когда стало известно из сообщения Воздушных сил, что туда направляются ударные дроны врага, в частности "Шахеды".

В 03:09 Воздушные силы предупредили жителей Староконстантинова об угрозе и призвали идти в укрытие. А Общественное написало о звуках взрывов, которые слышат местные.

Около 06:30 в Хмельницкой области слышали взрывы. Вероятно, работала система ПВО.