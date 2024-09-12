Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 932 дня. О главных событиях этих суток – читайте в материале 24 Канала.
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В Хмельницкой области несколько раз раздавались взрывы
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 01:52, когда стало известно из сообщения Воздушных сил, что туда направляются ударные дроны врага, в частности "Шахеды".
В 03:09 Воздушные силы предупредили жителей Староконстантинова об угрозе и призвали идти в укрытие. А Общественное написало о звуках взрывов, которые слышат местные.
Около 06:30 в Хмельницкой области слышали взрывы. Вероятно, работала система ПВО.
В Конотопе 13 раненых.
Ситуация в Конотопе
Наиболее критическая ситуация со светом, как информирует городской голова Конотопа Артем Семенихин. Воду также будут подавать только почасово.
Энергетики делают все, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей – никто не возьмется спрогнозировать.
Уничтожен участок трамвайных путей в центре города. Повреждено значительное количество учебных заведений, лечебных корпусов. Это в основном выбитые окна и двери.
Бойцы 10-й бригады впервые уничтожили редкий российский дрон "Мерлин-ВР"
Пилоты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс впервые уничтожили редкий российский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР".
Видео опубликовал 109-й отдельный горно-штурмовой батальон. Там отметили, что это важный момент для всей команды.
Были попадания в Конотопе
В Конотопе, что на Сумщине зафиксировано несколько попаданий в результате атаки России. Враг атаковал "Шахедами" инфраструктуру. Известно о пострадавших.
Враг атаковал центр города.
На Полтавщине работала ППО
В Полтавской громаде в полночь были слышны взрывы. В области работали силы ПВО.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного.