Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 932 дні. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:58, 12 вересня

На Хмельниччині кілька разів лунали вибухи

Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 01:52, коли стало відомо з повідомлення Повітряних сил, що туди прямують ударні дрони ворога, зокрема "Шахеди".

О 03:09 Повітряні сили попередили жителів Старокостянтинова про загрозу та закликали йти в укриття. А Суспільне написало про звуки вибухів, які чують місцеві.

Близько о 06:30 на Хмельниччині чули вибухи. Ймовірно, працювала система ППО.

06:57, 12 вересня

У Конотопі 13 поранених.

06:55, 12 вересня

Ситуація в Конотопі

Найбільш критична ситуація зі світлом, як інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Воду також подаватимуть лише погодинно.

Енергетики роблять все, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців – ніхто не візьметься спрогнозувати.

Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Пошкоджена значна кількість навчальних закладів, лікувальних корпусів. Це в основному вибиті вікна і двері.

06:54, 12 вересня

Бійці 10-ї бригади вперше знищили рідкісний російський дрон "Мерлін-ВР"

Пілоти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вперше знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".

Відео опублікував 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Там наголосили, що це важливий момент для всієї команди.

06:52, 12 вересня

Були влучання в Конотопі

У Конотопі, що на Сумщині зафіксовано кілька влучань унаслідок атаки Росії. Ворог атакував "Шахедами" інфраструктуру. Відомо про постраждалих.

Ворог атакував центр міста.

06:50, 12 вересня

На Полтавщині працювала ППО

У Полтавській громаді опівночі було чути вибухи. В області працювали сили ППО.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.