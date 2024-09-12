Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 932 дні. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На Хмельниччині кілька разів лунали вибухи
Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 01:52, коли стало відомо з повідомлення Повітряних сил, що туди прямують ударні дрони ворога, зокрема "Шахеди".
О 03:09 Повітряні сили попередили жителів Старокостянтинова про загрозу та закликали йти в укриття. А Суспільне написало про звуки вибухів, які чують місцеві.
Близько о 06:30 на Хмельниччині чули вибухи. Ймовірно, працювала система ППО.
У Конотопі 13 поранених.
Ситуація в Конотопі
Найбільш критична ситуація зі світлом, як інформує міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Воду також подаватимуть лише погодинно.
Енергетики роблять все, щоб дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців – ніхто не візьметься спрогнозувати.
Знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Пошкоджена значна кількість навчальних закладів, лікувальних корпусів. Це в основному вибиті вікна і двері.
Бійці 10-ї бригади вперше знищили рідкісний російський дрон "Мерлін-ВР"
Пілоти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вперше знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".
Відео опублікував 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Там наголосили, що це важливий момент для всієї команди.
Були влучання в Конотопі
У Конотопі, що на Сумщині зафіксовано кілька влучань унаслідок атаки Росії. Ворог атакував "Шахедами" інфраструктуру. Відомо про постраждалих.
Ворог атакував центр міста.
На Полтавщині працювала ППО
У Полтавській громаді опівночі було чути вибухи. В області працювали сили ППО.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.