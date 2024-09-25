Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 945 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тесте 24 Канала.
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Когда может закончиться война в Украине
Война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что нападение на Украину было ошибкой. Для этого союзники Украины должны больше поддерживать Киев.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью MSNBC. По его словам, ресурсы и возможности Кремля не являются безграничными.
Сикорский резюмировал, что ключевым решением для окончания войны был бы отвод войск обеих стран за пределы их официально признанных границ.
На Киевщине прогремели взрывы
Ночью 25 сентября на Киевщине слышали звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские воздушные цели над областью.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Россия атакует дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Харькове была серия взрывов
В ночь на 25 сентября Россия продолжает атаковать Украину. К сожалению, на этот раз взрывы слышали в Харькове.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Заметим, что на момент взрыва в области была объявлена воздушная тревога.
Позже мэр уточнил, что взрывы прогремели в близком пригороде. Мониторинговые каналы также отмечали, что враг атаковал баллистикой. Вскоре после этого в Харькове, как сообщили корреспонденты Общественного, прозвучали повторные взрывы.
Зеленский провел встречу со Стуббом
Украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в США, встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили оборонное сотрудничество, потребности нашего государства и ряд других важных вопросов.
Детали удара по Запорожью
Как рассказал глава местной ОВА, в Коммунарском районе Запорожья в результате вражеской атаки разрушены частные дома. Более того, к сожалению, из-за этого также пострадали люди.
Шесть человек получили ранения.