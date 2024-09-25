Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 945 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тесті 24 Каналу.
Дивіться також Росіяни оточують Вугледар і підступають під Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень
Коли може закінчитись війна в Україні
Війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Владімір Путін зрозуміє, що напад на Україну був помилкою. Для цього союзники України повинні більше підтримувати Київ.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю MSNBC. За його словами, ресурси та можливості Кремля не є безмежними.
Сікорський резюмував, що ключовим рішенням для закінчення війни було б відведення військ обох країн за межі їхніх офіційно визнаних кордонів.
На Київщині прогриміли вибухи
Уночі 25 вересня на Київщині чули звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі повітряні цілі над областю.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Росія атакує дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Харкові була серія вибухів
У ніч проти 25 вересня Росія продовжує атакувати Україну. На жаль, цього разу вибухи чули у Харкові.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зауважимо, що на момент вибуху в області було оголошено повітряну тривогу.
Пізніше мер уточнив, що вибухи пролунали у близькому передмісті. Моніторингові канали також зазначали, що ворог атакував балістикою. Незадовго після цього у Харкові, як повідомили кореспонденти Суспільного, пролунали повторні вибухи.
Зеленський провів зустріч зі Стуббом
Український лідер Володимир Зеленський, перебуваючи у США, зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили оборонну співпрацю, потреби нашої держави та низку інших важливих питань.
Деталі удару по Запоріжжю
Як розповів глава місцевої ОВА, у Комунарському районі Запоріжжя внаслідок ворожої атаки зруйновані приватні будинки. Ба більше, на жаль, через це також постраждали люди.
Шестеро людей зазнали поранень.