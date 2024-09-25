06:06, 25 вересня

Війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Владімір Путін зрозуміє, що напад на Україну був помилкою. Для цього союзники України повинні більше підтримувати Київ.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю MSNBC. За його словами, ресурси та можливості Кремля не є безмежними.

Сікорський резюмував, що ключовим рішенням для закінчення війни було б відведення військ обох країн за межі їхніх офіційно визнаних кордонів.