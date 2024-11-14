06:12, 14 ноября

Институт изучения войны 14 ноября опубликовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновленную линию фронта, в частности в Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои.

Украинские войска восстановили утраченные позиции в направлении Часового Яра, а геолокационные кадры, опубликованы 12 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Орехово-Васильевки (северо-восток от Часов Яра) и в шахте к востоку от Ступочек (к югу от Часов Яр).

На Торецком направлении противник недавно продвинулся в центре Торецка на фоне непрерывных наступательных операций в этом районе 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к улице Энгельса в центре Торецка.

Российские войска 13 ноября продолжали наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.