Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 995 дней. О главных событиях суток пишет 24 Канал.
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Ситуация на фронте
Институт изучения войны 14 ноября опубликовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновленную линию фронта, в частности в Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои.
Украинские войска восстановили утраченные позиции в направлении Часового Яра, а геолокационные кадры, опубликованы 12 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Орехово-Васильевки (северо-восток от Часов Яра) и в шахте к востоку от Ступочек (к югу от Часов Яр).
На Торецком направлении противник недавно продвинулся в центре Торецка на фоне непрерывных наступательных операций в этом районе 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к улице Энгельса в центре Торецка.
Российские войска 13 ноября продолжали наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
В Харькове прогремели взрывы
Харьковская область и город Харьков услышали взрывы ночью 14 ноября. Известно, что враг в очередной раз применил КАБы.
Местные мониторинговые сообщества отмечали, что КАБы с этой волны попадали в пригородных зонах.
Враг оккупировал Ильинку и продвинулся возле 4 населенных пунктов, – DeepState
Российская армия оккупировала Ильинку в Донецкой области. Противник также продвинулся в 4 населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях.
К слову, в обновлении ночью 13 ноября DeepState писало, что враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.