Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 995 днів. Про головні події доби пише 24 Канал.
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Ситуація на фронті
Інститут вивчення війни 14 листопада опублікував новий звіт щодо ситуації на фронті в Україні. Аналітики показали оновлену лінію фронту, зокрема у Донецькій області, де нині тривають тяжкі бої.
Українські війська відновили втрачені позиції у напрямку Часового Яру, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часів Яру) та в шахті на схід від Ступочок (на південь від Часів Яр).
На Торецькому напрямку противник нещодавно просунувся в центрі Торецька на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до вулиці Енгельса в центрі Торецька.
Російські війська 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
У Харкові пролунали вибухи
Харківська область та місто Харків почули вибухи вночі 14 листопада. Відомо, що ворог вкотре застосував КАБи.
Місцеві моніторингові спільноти зауважували, що КАБи з цієї хвилі попадали у приміських зонах.
Ворог окупував Іллінку і просунувся біля 4 населених пунктів, – DeepState
Російська армія окупувала Іллінку в Донецькій області. Противник також просунувся у 4 населених пунктах в Донецькій та Харківській областях.
До слова, в оновленні вночі 13 листопада DeepState писало, що ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселидівці, Іллінці та Юр'ївці.