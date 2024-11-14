06:12, 14 листопада

Інститут вивчення війни 14 листопада опублікував новий звіт щодо ситуації на фронті в Україні. Аналітики показали оновлену лінію фронту, зокрема у Донецькій області, де нині тривають тяжкі бої.

Українські війська відновили втрачені позиції у напрямку Часового Яру, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Оріхово-Василівки (північний схід від Часів Яру) та в шахті на схід від Ступочок (на південь від Часів Яр).

На Торецькому напрямку противник нещодавно просунувся в центрі Торецька на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 13 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що російські війська просунулися до вулиці Енгельса в центрі Торецька.

Російські війська 13 листопада продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.