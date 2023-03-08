Тогда местные жители вместе с маленькими детьми пытались бежать из города, однако стали мишенью оккупационных войск. К сожалению, в результате расстрелов погибли 9 человек, а еще 12 получили ранения. Об этом рассказал старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай из свидетельств людей, которым удалось выжить после расстрела автомобилей.

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5 марта под обстрел попали 4 автомобиля

5 марта 2022 года оккупанты штурмовали Ирпень с разных направлений, во время чего хладнокровно расстреливали автомобили гражданских украинцев, которые не имели при себе оружия и не пытались противостоять оккупантам – только эвакуироваться. Первыми жертвами в Ирпене стали два местных жителя, которые на улице Независимости находились в "Рено Трафик". В результате обстрела пассажир авто погиб на месте, а водитель получил ранения рук.

Оккупанты, конечно, не остановились, поэтому следующей их мишенью стал автомобиль "Рено Мастер", на котором житель города пытался эвакуировать своих родителей

Они проезжали у здания детского сада №12 и остановились, когда увидели российскую военную технику. Российские войска из бронетранспортеров открыли по ним огонь. 65-летний отец погиб на месте, а мать получила ранения,

– рассказал следователь.

В тот же день российские военные 173 отдельного разведывательного батальона и 137 гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в Ирпене. Они установили огневой контроль над блокпостом на улице Олега Кошевого на выезде из города. Тогда это была единственная дорога, по которой можно было эвакуироваться на транспорте.

Первыми жертвами, попавшими в засаду, стали жители, пытавшиеся выехать из города на автомобилях "Мерседес" и "Хюндай Соната". В результате двое пассажиров "Мерседеса" погибли сразу. Человек, который был в автомобиле "Соната", от взрыва получил ранения, но, к счастью, выжил.

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Кроме расстрела гражданских, 5 марта 2022 года захватчики пленили охранника одного из домов, оставшегося в городе. Они выбивали из мужчины информацию, которой тот не владел, затем увезли его в захваченное ранее здание, связали, допрашивали и избивали.

Не получив желаемого результата, применили к нему пытки: подвесили за ногу на веревке и удерживали в таком положении более 10 часов, поэтому мужчина получил серьезные травмы,

– рассказал Иван Дулкай.

Еще 6 автомобилей за 6 марта

Однако жители Ирпеня пытались эвакуироваться и с самого утра 6 марта. Первый автомобиль "Джип Патриот" около 7 часов утра пытался проехать мимо захваченного дома, и тогда российские захватчики открыли огонь из автоматического оружия. Водителю Сергею удалось выжить, однако после этого он попал на допрос, а после – под новый обстрел.

Пули летели в машину, машина заглохла, я ее направил на обочину. Транспортное средство остановилось, я почувствовал, что по лицу течет кровь. … Когда мы уже вышли из таун-хауса (после допроса – 24 Канал), я увидел перегороженную дорогу – стояла их техника. Мы подошли к машине, я открыл багажник, хотел забрать вещи – и тут началась стрельба,

– рассказал Сергей.

По данным правоохранителей, именно в это время, около 7:30 утра, российские военные начали расстреливать целую колонну из других гражданских автомобилей, так же пытавшихся спастись из Ирпеня. Это были жители ЖК "Версаль Парк", которые на 12 автомобилей пытались вывезти желающих эвакуироваться. Они наклеили на свои авто с четырех сторон на листы А4 с надписями "Дети" и "Эвакуация", чтобы отметить, что это гражданские транспортные средства, однако чудовищ это не остановило.

В автомобиль "Ауди А5", который был первым в колонне и в котором находились водитель и семья с полуторагодовалым ребенком, прилетела граната. В результате водитель погиб на месте, а пассажир еще долгое время лежал на земле и умирал от полученных ранений. К счастью, женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезные травмы.

После подрыва первого автомобиля остальные четыре, следовавшие за ними, попытались проехать вперед. Однако и они под шквальным огнем наезжали на препятствия, останавливались и попадали в ловушку. Так, вторым и третьим автомобилями в колонне двигались "БМВ" и "Хонда", которыми управляли супруги.

В "БМВ" были мужчина, двое детей и женщина 59 лет. Она получила смертельное ранение в сердце, от чего погибла на месте. В "Хонде" же от множественных огнестрельных ранений погибла 34-летняя женщина, жена водителя "БМВ", а также получили серьезные ранения еще трое пассажиров.

Четвертым в этой колонне двигался автомобиль "Рено Сандеро", в котором находились пять человек. Пожилой пассажирке пуля попала в шею, еще двое мужчин получили ранения.

Пятым в колонне был "Джип Патриот", в котором ехали супруги с двумя маленькими детьми. В результате обстрела водитель, его жена и 5-летний сын получили ранения. Годовалый ребенок не пострадал только потому, что во время обстрела мать его накрыла собой. Другим автомобилям, двигавшимся в колонне, удалось остановиться вовремя, развернуться и спастись от российского огня.

Оккупанты видели и понимали, что это гражданские лица, которые не несут никакой угрозы, но все равно продолжали их расстреливать,

– подчеркнул Дулкай.

После расстрела автомобилей оккупанты вывели всех, кто мог самостоятельно идти, и отвели в захваченный дом, где содержали несколько часов. Однако они не позволили забрать тяжело раненых, лежавших на земле и медленно умирающих, а также погибших.

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Погибли 9 человек, 12 – получили ранения

Всего за 2 дня, 5-6 марта 2022 года, на улицах Олега Кошевого и Независимости российские военные расстреляли 10 транспортных средств. В результате погибли 9 человек, а 12 получили ранения.

Украинским правоохранителям удалось идентифицировать троих захватчиков, причастных к зверствам в Ирпене. Ими оказались:

командир разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона,

двое военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Оккупанты, причастные к расстрелу гражданских в Ирпене / Данные Нацполиции

Преступникам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по части 2 статьи 28, части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством".

Также стражи порядка идентифицировали еще 20 военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка и 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. После сбора полной доказательной базы их причастности к совершению военных преступлений им объявят подозрения.

За убийства, изнасилование, пытки и мародерство им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.