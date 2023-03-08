Тоді місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з міста, однак натомість стали мішенню окупаційних військ. На жаль, внаслідок розстрілів загинули 9 людей, а ще 12 отримали поранення. Про це розповів старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай зі свідчень людей, яким вдалося вижити після розстрілу автівок.

Варте уваги "Буча: розстріл на Києво-Мироцькій": на ютуб виклали фільм-розслідування про розстріл волонтерів

5 березня під обстріл потрапили 4 автомобілі

5 березня 2022 року окупанти штурмували Ірпінь з різних напрямків, під час чого холоднокровно розстрілювали автомобілі цивільних українців, які ані не мали при собі зброї, ані не намагалися протистояти окупантам – лише евакуюватися. Першими жертвами в Ірпені стали двоє місцевих жителів, які на вулиці Незалежності перебували в "Рено Трафік". Внаслідок обстрілу пасажир авто загинув на місці, а водій отримав поранення рук.

Окупанти, звісно, не зупинилися, тож наступною їхньою мішенню став автомобіль "Рено Мастер", на якому житель міста намагався евакуювати своїх батьків.

Вони проїжджали біля будівлі дитячого садка №12 та зупинилися, коли побачили російську військову техніку. Російські війська з бронетранспортерів відкрили по них вогонь. 65-річний батько загинув на місці, а мати отримала поранення,

– розповів слідчий.

Того ж дня російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в Ірпені. Вони встановили вогневий контроль над блокпостом на вулиці Олега Кошового на виїзді з міста. Тоді це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті.

Першими жертвами, які потрапили у засідку стали жителі, які намагалися виїхати з міста на автомобілях "Мерседес" та "Хюндай Соната". У результаті двоє пасажирів "Мерседесу" загинули відразу. Людина, яка була в автомобілі "Соната", від вибуху отримала поранення, але, на щастя, вижила.

До теми Вставили зброю до рота і вистрелили: історія 30-річного жителя Бучі, якого вбили окупанти

Окрім розстрілу цивільних, 5 березня 2022 року загарбники полонили охоронця одного з будинків, який залишився в місті. Вони вибивали з чоловіка інформацію, якою той не володів, потім відвезли його в захоплену раніше будівлю, зв’язали, допитували та били.

Не отримавши бажаного результату, застосували до нього тортури: підвісили за ногу на мотузці та утримували в такому положенні понад 10 годин, тож чоловік отримав серйозні травми,

– розповів Іван Дулкай.

Ще 6 автомобілів за 6 березня

Однак жителі Ірпеня намагалися евакуюватися і з самого ранку 6 березня. Перший автомобіль "Джип Патріот" близько 7-ї години ранку намагався проїхати повз захопленого будинку, і тоді російські загарбники відкрили вогонь з автоматичної зброї. Водієві машини Сергієві вдалося вижити, однак після цього він потрапив на допит, а після – під новий обстріл.

Кулі летіли в машину, машина заглухла, я її направив на узбіччя. Транспортний засіб зупинився, я відчув, що по обличчю тече кров. … Коли ми вже вийшли з таун-хаусу (після допиту – 24 Канал), я побачив перегороджену дорогу – стояла їхня техніка. Ми підійшли до машини, я відкрив багажник, хотів забрати речі – і тут почалася стрільба,

– розповів Сергій.

За даними правоохоронців, саме в цей час, близько 7:30 ранку, російські військові почали розстрілювати цілу колону з інших цивільних автомобілів, які так само намагалися врятуватися з Ірпеня. Це були жителі ЖК "Версаль Парк", які на 12 авто намагалися вивезти охочих евакуюватися. Вони наклеїли на свої авто з чотирьох сторін на листи А4 з написами "Діти" та "Евакуація", щоб позначити, що це – цивільні транспортні засоби, однак потвор це не зупинило.

В автомобіль "Ауді А5", який був першим у колоні і в якому перебували водій та сім’я з півторарічною дитиною, прилетіла граната. Внаслідок цього водій загинув на місці, а пасажир ще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. На щастя, жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм.

Після підриву першого автомобіля інші чотири, які рухалися за ними, спробували проїхати вперед. Однак і вони під шквальним вогнем наїжджали на перешкоди, зупинялися та потрапляли у пастку. Так, другим та третім автомобілями в колоні рухалися "БМВ" та "Хонда", якими керувало подружжя.

В "БМВ" були чоловік, двоє дітей та жінка 59 років. Вона отримала смертельне поранення в серце, від чого загинула на місці. У "Хонді" ж від множинних вогнепальних поранень загинула 34-річна жінка, дружина водія "БМВ", а також зазнали серйозних поранень ще троє пасажирів.

Четвертим у цій колоні рухався автомобіль "Рено Сандеро", в якому було п’ятеро осіб. Літній пасажирці куля потрапила в шию, ще двоє чоловіків отримали поранення.

П’ятим у колоні був "Джип Патріот", в якому їхало подружжя з двома малими дітьми. Внаслідок обстрілу водій, його дружина та 5-річний син отримали поранення. Однорічна дитина не постраждала лише тому, що під час обстрілу мати її накрила собою. Іншим автомобілям, які рухалися в колоні, вдалося зупинитися вчасно, розвернутися та врятуватися від російського вогню.

Окупанти бачили та розуміли, що це цивільні особи, які не несуть ніякої загрози, але все одно продовжували їх розстрілювати,

– підкреслив Дулкай.

Після розстрілу автівок окупанти вивели всіх, хто міг самостійно йти, та відвели до захопленого будинку, де утримували кілька годин. Однак вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі та повільно помирали, а також загиблих.

Важливо У Бородянці на Київщині знайшли нове поховання цивільних, яких розстріляли росіяни

Загинули 9 людей, 12 – отримали поранення

Загалом за 2 дні, 5–6 березня 2022 року, на вулицях Олега Кошового та Незалежності російські військові розстріляли 10 транспортних засобів. Внаслідок цього загинули 9 людей, а 12 отримали поранення.

Українським правоохоронцям вдалося ідентифікувати трьох загарбників, причетних до звірств в Ірпені. Ними виявилися:

командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону,

два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Окупанти, причетні до розстрілу цивільних в Ірпені / Дані Нацполіції

Злочинцям уже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством".

Також правоохоронці ідентифікували ще 20 військовослужбовців 137-го гвардійського парашутно-десантного полку та 173-го окремого гвардійського розвідувального батальйону 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Після збору повної доказової бази їх причетності до вчинення воєнних злочинів оголосять підозри.

За вбивства, зґвалтування, катування та мародерство їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.