Про це під час брифінгу повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов. За даними розслідування, місцевий мешканець здійснив поховання під час окупації, близько 8 березня 2022 року.

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50-річний чоловік був розстріляний росіянами в автівці

Разом зі своїм товаришем він знайшов тіла місцевих мешканців, які були розстріляні окупантами, та вирішив зробити тимчасове поховання.

Коли вже росіяни зробили такий режим, що неможливо було пересуватися по місту, він виїхав на більш безпечну територію і тільки зараз повернувся та повідомив Національну поліцію про те, що під час окупації зробив таке поховання,

– пояснив Нєбитов.

За попередніми даними, один із вбитих чоловіків – 50-річний місцевий мешканець, був розстріляний росіянами в автівці, яка пізніше згоріла. Особи двох інших загиблих поки не встановлені, однак їх застрелили в голову.

У Бородянці знайшли нове поховання цивільних / Фото Євген Спірін та Андрій Нєбитов

При огляді місця події правоохоронці знайшли різноманітні речі у кишені одного з вбитих чоловіків, такі як олівець та гребінець, які можуть допомогти у встановленні їх особи. Тіла були ексгумовані та відправлені на експертизу.

У загальному на Київщині виявлено 1 373 померлих та 279 людей, які вважаються зниклими безвісти. З них 68 осіб були жителями Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад. Зараз не вдалося ідентифікувати 127 тіл, які знайдені в районі. З загальної кількості загиблих близько 700 людей померли від вогнепальних поранень. Причина смерті 350 осіб пов'язана з мінно-вибуховими пораненнями.

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