Об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов. По данным расследования, местный житель совершил захоронение во время оккупации, около 8 марта 2022 года.

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50-летний мужчина был расстрелян россиянами в автомобиле

Вместе со своим товарищем он нашел тела местных жителей, которые были расстреляны оккупантами и решил совершить временное захоронение.

Когда уже россияне сделали такой режим, что невозможно было передвигаться по городу, он выехал на более безопасную территорию и только сейчас вернулся и сообщил Национальной полиции о том, что во время оккупации совершил такое захоронение,

– объяснил Небитов.

По предварительным данным, один из убитых мужчин – 50-летний местный житель, был расстрелян россиянами в позже сгоревшем автомобиле. Личности двух других погибших пока не установлены, однако их застрелили в голову.

В Бородянке нашли новое захоронение гражданских / Фото Евгений Спирин и Андрей Небитов

При осмотре места происшествия правоохранители нашли разнообразные вещи в кармане одного из убитых мужчин, такие как карандаш и расческа, которые могут помочь в установлении их личности. Тела были эксгумированы и отправлены на экспертизы.

В общей сложности в Киевской области обнаружено 1 373 умерших и 279 человек, которые считаются пропавшими без вести. Из них 68 человек были жителями Немишаевской, Бородянской и Песковской общин. Сейчас не удалось идентифицировать 127 тел, найденных в районе. Из общего числа погибших около 700 человек скончались от огнестрельных ранений. Причина смерти 350 человек связана с минно-взрывными ранениями.

В Киевской области продолжают выявлять следы преступлений россиян