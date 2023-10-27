22:00, 27 октября

В ГУР МО предупредили, что в России была подготовлена информационная атака против министра обороны Украины Рустема Умерова. В частности, пропагандисты собираются распространять тезисы, якобы Умеров "использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием".

Также в России подготовили методику с тезисами типа "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС", "Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием", "Открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозяйственной продукции используется для незаконной торговли оружием" и т.п.

Цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров,

– отметили в разведке.

В ГУР МО призывают украинцев доверять только официальным источникам и тщательно проверять информацию, которую будут распространять анонимные источники.