22:00, 27 жовтня

У ГУР МО попередили, що у Росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Зокрема, пропагандисти збираються поширювати тези, що нібито Умєров "використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю".

Також у Росії підготували методичку з тезами типу "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС", "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю", "Відкриття Ліваном ринку для української сільськогосподарської продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю" тощо.

Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів,

– наголосили у розвідці.

У ГУР МО закликають українців довіряти лише офіційним джерелам та ретельно перевіряти інформацію, яку поширюватимуть анонімні джерела.