Министр МВД Арсен Аваков отчитался в Раде и рассказал о резонансном изнасиловании в Кагарлыке. Подчеркнул: ситуация принципиально отличается от событий во Врадиевке и похвастался, что подозреваемых задержали менее чем через час после первого сообщения.

Отчет от Авакова депутаты заслушали 5 июня: в день, когда в стране проходят протесты за его отставку. Значительную часть выступления Арсен Аваков уделил резонансном преступления в Кагарлыке, после которого протестные настроения в обществе снова выросли, пишет 24 канал.

Тем временем В Киеве и Львове проводят митинги за отставку Авакова: онлайн-трансляция

Сравнивая этот случай с событиями во Врадиевке, Аваков отметил, что ситуация принципиально иная, поскольку никто не немагався скрыть преступления. На следующий день после преступления, подчеркнул Аваков, полиция обнародовала информацию для общества.

Хронология событий в Кагарлыке

В воскресенье 24 мая:

в 18:46 до Обуховского отделения полиции поступило сообщение о пытки.

в 19:15 ГБР вставило лица преступников.

в 19:40 подозреваемых задержали, приняты оперативные меры для сохранения вероятных доказательств.

Менее чем за час с момента сообщения мы задержали преступников,

– похвастался Аваков.

В понедельник 25 мая:

в 8:00 глава Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлицкого отдела полиции, отстранении руководства и начальника Обуховского райотдела полиции.

10: 23 Нацполиция сделала заявление о факте насилия и пыток и задержания подозреваемых.



Менее чем за час подозреваемых задержали / Инфографика МВД

Как идет расследование дела

ГБР сейчас проводит расследование, в чем Нацполиция способствует, заверил Аваков. Кроме того, он рассказал, Нацполиция проводит собственное служебное расследование.

Кагарлыкский отдел полностью расформирован. 60 работников выведены за штат. "Степень участие и их наказание, возможность дальнейшей службы, освобождение или суд будет исследоваться в каждом случае отдельно, – рассказал аваков".

Изнасилование в Кагарлыке: основное

25 мая 2 правоохранителей изнасиловали 26-летнюю женщину в полицейском участке в Кагарлыке. Ее вызвали на допрос в полицию как свидетеля, однако впоследствии начали бить, пытать и насиловали.

Обвиняемые – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают. Через этот инцидент в Раде начали собирать голоса за отставку Авакова.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала