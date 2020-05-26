Изнасилование в Кагарлыке: могут ли Авакова отправить в отставку
Полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагарлыке, взяли под стражу. Однако в сети отмечают, что нести ответственность должно также руководство МВД. Так может ли уйти в отставку Арсен Аваков – читайте дальше.
Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі заявив, якби таке питання підіймалось, наприклад, в Японії, то він би вже подав у відставку, бо не проконтролював роботу своїх підлеглих.
Важливо Поліцейські Сулима та Кузів катували і ґвалтували жінку-свідка: що про них відомо
"На мінімальному рівні, начальник цього відділення та начальник Київської області не те, щоб мав написати заяву про відставку, вони могли б допомогти розслідувати усі подібні факти по Україні і просто викорінити таких людей з поліції", – сказав Камельчук.
За його словами, поліція потребує переатестації, а для цього треба змінити саму систему підбору і контроль персоналу Нацполіції.
Вони (працівники поліції – 24 канал) часто почуваються напів "царьками" та "богам", яким все дозволено… Було б добре, якби в нас з'явилась така інституція як шерифи, тобто вибрані люди для конкретного округу, яким беззаперечно довіряють, і під їхнім контролем не може бути випадкових людей,
– зазначив депутат.
Водночас нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук додав, що ми маємо насамперед боротися за інституції.
"Зараз настільки складні загально політичні обставини в державі, що навіть, якщо Аваков піде з посади, то це не врятує систему органів внутрішніх справ. На наших очах вже деградував ДБР, в нас є сумніви в подальшій долі системи генпрокуратури, після зміни генпрокурора. Тому надзвичайно важливо боротися за інституцію, за порядних поліцейських, які я думаю є в системі поліції, їх також захистити і показати людям, що нам є на кого покластись", – наголосив Осадчук.
Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: коротко
- 23 травня 26-річна жінка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, його теж побили.
- Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх звільнили з правоохоронних органів.
- Наразі розформували все відділення Кагарлицької поліції. А всі співробітники пройдуть переатестацію. Однак масової переатестації співробітників поліції в Україні не проводитимуть.