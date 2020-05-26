После изнасилования в Кагарлыке массовой переаттестации полицейских не будет

После изнасилования женщины в участке в Кагарлыке, всех местных полицейских переаттестуют. Однако массовую переаттестацию сотрудников полиции в Украине не будут проводить.

Тотальная переаттестация – не выход, – МВД

Однако в МВД обещают оперативно реагировать на конкретные жалобы граждан на действия сотрудников полиции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Сніданку з 1+1".

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Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших – уволить за необъективные причины. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации,

– подчеркнул Геращенко.

Начальник отдела на должность не вернется

Сейчас весь Кагарлыкский отдел полиции отстранен от исполнения обязанностей, все они ждут переаттестацию. Как отметил Геращенко, начальник отделения на свою должность не вернется точно.

"Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет", – заявил Геращенко.

Сложность подбора кадров в полиции, говорят в МВД, заключается в том, что сейчас немного молодых людей, которые хотят служить в правоохранительных органах, ведь зарплаты – невысокие.

Кратко об ужасном преступлении в Кагарлыке