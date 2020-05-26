Після зґвалтування у Кагарлику масової переатестації поліцейських не буде

Після зґвалтування жінки у відділку у Кагарлику, всіх місцевих поліцейських переатестують. Проте масової переатестації співробітників поліції в Україні не проводитимуть.

Тотальна переатестація – не вихід, – МВС

Натомість у МВС обіцяють оперативно реагувати на конкретні скарги громадян на дії співробітників поліції. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Необхідно реагувати на конкретні скарги громадян у кожному випадку. Масові переатестації можуть пропустити поганих людей вперед, а хороших – звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації,

– наголосив Геращенко.

Начальник відділу на посаду не повернеться

Наразі увесь Кагарлицький відділ поліції відсторонено від виконання обов'язків, усі вони чекають на переатестацію. Як зазначив Геращенко, начальник відділення на свою посаду не повернеться точно.

"Завжди є доля провини на керівникові. Значить він створив такі умови, за яких його підопічні вирішили, що можуть ґвалтувати і їм за це нічого не буде", – заявив Геращенко.

Складність підбору кадрів у поліції, кажуть у МВС, полягає у тому, що зараз небагато молодих людей, які хочуть служити у правоохоронних органах, адже зарплати – невисокі.

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