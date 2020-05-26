Зґвалтування у Кагарлику: чи можуть Авакова відправити у відставку

Поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки у Кагарлику, взяли під варту. Однак у мережі наголошують, що нести відповідальність має також керівництво МВС. То чи може піти у відставку Арсен Аваков – читайте далі.

Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі заявив, якби таке питання підіймалось, наприклад, в Японії, то він би вже подав у відставку, бо не проконтролював роботу своїх підлеглих.

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"На мінімальному рівні, начальник цього відділення та начальник Київської області не те, щоб мав написати заяву про відставку, вони могли б допомогти розслідувати усі подібні факти по Україні і просто викорінити таких людей з поліції", – сказав Камельчук.

За його словами, поліція потребує переатестації, а для цього треба змінити саму систему підбору і контроль персоналу Нацполіції.

Вони (працівники поліції – 24 канал) часто почуваються напів "царьками" та "богам", яким все дозволено… Було б добре, якби в нас з'явилась така інституція як шерифи, тобто вибрані люди для конкретного округу, яким беззаперечно довіряють, і під їхнім контролем не може бути випадкових людей,

– зазначив депутат.

Водночас нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук додав, що ми маємо насамперед боротися за інституції.

"Зараз настільки складні загально політичні обставини в державі, що навіть, якщо Аваков піде з посади, то це не врятує систему органів внутрішніх справ. На наших очах вже деградував ДБР, в нас є сумніви в подальшій долі системи генпрокуратури, після зміни генпрокурора. Тому надзвичайно важливо боротися за інституцію, за порядних поліцейських, які я думаю є в системі поліції, їх також захистити і показати людям, що нам є на кого покластись", – наголосив Осадчук.

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