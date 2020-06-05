Хронологія подій у Кагарлику: Аваков розповів, як усе було
Міністр МВС Арсен Аваков прозвітував у Раді і розповів про резонансне зґвалтування у Кагарлику. Підкреслив: ситуація принципово відрізняється від подій у Врадіївці і похвалився, що підозрюваних затримали менш ніж за годину після першого повідомлення.
Звіт від Авакова депутати заслухали 5 червня: у день, коли в країні відбуваються протести за його відставку. Значну частину виступу Арсен Аваков приділив резонансному злочину у Кагарлику, після якого протестні настрої у суспільстві знову зросли, пише 24 канал.
Тим часом У Києві та Львові проводять мітинги за відставку Авакова: онлайн-трансляція
Порівнюючи цей випадок із подіями у Врадіївці, Аваков зазначив, що ситуація принципово інша, оскільки ніхто не намагався приховати злочину. Наступного дня після злочину, підкреслив Аваков, поліція оприлюднила інформацію для суспільства.
Хронологія подій у Кагарлику
У неділю 24 травня:
- о 18:46 до Обухівського відділення поліції надійшло повідомлення про катування і тортури.
- о 19:15 ДБР встановило особи злочинців.
- о 19:40 підозрюваних затримали, вжито оперативних заходів для збереження ймовірних доказів.
Менш ніж за годину з моменту повідомлення ми затримали злочинців,
– похвалився Аваков.
У понеділок 25 травня:
- о 8:00 голова Нацполіції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення керівництва і начальника Обухівського райвідділку поліції.
- 10:23 Нацполіція зробила заяву про факт насилля і тортур та затриманнчя підозрюваних.
Менш ніж за годину підозрюваних затримали / Інфографіка МВС
Як іде розслідування справи
ДБР наразі проводить розслідування, у чому Нацполіція сприяє, запевнив Аваков. Окрім того, він розповів, Нацполіція проводить власне службове розслідування.
Кагарлицький відділ повністю розформований. 60 працівників виведено за штат. "Ступінь участь і їхнє покарання, можливсть подальшої служби, звільнення чи суд буде досліджуватися у кожному випадку окремо, – розповів аваков".
Зґвалтування у Кагарлику: основне
- 25 травня 2 правоохоронців зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику. Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати і ґвалтували.
- Обвинувачені – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають. Через цей інцидент у Раді почали збирати голоси за відставку Авакова.
Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу