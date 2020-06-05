Міністр МВС Арсен Аваков прозвітував у Раді і розповів про резонансне зґвалтування у Кагарлику. Підкреслив: ситуація принципово відрізняється від подій у Врадіївці і похвалився, що підозрюваних затримали менш ніж за годину після першого повідомлення.

Звіт від Авакова депутати заслухали 5 червня: у день, коли в країні відбуваються протести за його відставку. Значну частину виступу Арсен Аваков приділив резонансному злочину у Кагарлику, після якого протестні настрої у суспільстві знову зросли, пише 24 канал.

Тим часом У Києві та Львові проводять мітинги за відставку Авакова: онлайн-трансляція

Порівнюючи цей випадок із подіями у Врадіївці, Аваков зазначив, що ситуація принципово інша, оскільки ніхто не намагався приховати злочину. Наступного дня після злочину, підкреслив Аваков, поліція оприлюднила інформацію для суспільства.

Хронологія подій у Кагарлику

У неділю 24 травня:

о 18:46 до Обухівського відділення поліції надійшло повідомлення про катування і тортури.

о 19:15 ДБР встановило особи злочинців.

о 19:40 підозрюваних затримали, вжито оперативних заходів для збереження ймовірних доказів.

Менш ніж за годину з моменту повідомлення ми затримали злочинців,

– похвалився Аваков.

У понеділок 25 травня:

о 8:00 голова Нацполіції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення керівництва і начальника Обухівського райвідділку поліції.

10:23 Нацполіція зробила заяву про факт насилля і тортур та затриманнчя підозрюваних.

Менш ніж за годину підозрюваних затримали / Інфографіка МВС

Як іде розслідування справи

ДБР наразі проводить розслідування, у чому Нацполіція сприяє, запевнив Аваков. Окрім того, він розповів, Нацполіція проводить власне службове розслідування.

Кагарлицький відділ повністю розформований. 60 працівників виведено за штат. "Ступінь участь і їхнє покарання, можливсть подальшої служби, звільнення чи суд буде досліджуватися у кожному випадку окремо, – розповів аваков".

Зґвалтування у Кагарлику: основне

25 травня 2 правоохоронців зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику . Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати і ґвалтували.

. Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати і ґвалтували. Обвинувачені – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима .

та 29-річний оперуповноважений . 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають. Через цей інцидент у Раді почали збирати голоси за відставку Авакова.

Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу