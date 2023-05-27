О главных событиях на фронте и дипломатическом поле, которые произошли за сутки на 27 мая – рассказывает 24 Канал.

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05:28 Россия в последнее время во время последних атак комбинирует крылатые ракеты, дроны-камикадзе и ракеты с ЗРК С-300, С-400 и т.д. Эксперт Defence Express Иван Киричевски считает, что таким образом россияне стремятся поддерживать темпы обстрелов и одновременно сохранение запаса крылатых ракет.

03:22 Казахстан стал одной из стран, которая продолжает сотрудничать с Россией и поставлять ей комплектующие к дронам и даже сами беспилотники. Вероятно, что казахстанские власти не могут отказать стране-агрессорке из-за страха.

02:40 Контрразведка СБУ постоянно выявляет вражеских агентов, работающих на окупантов. Однако не все они попадают за решетку. Тех, кого удается перевербовать, привлекают к работе против врага.

01:16 Канада выделила новый пакет военной помощи в Украине. Правительство предоставит 43 противовоздушных ракета ближнего радиуса действия AIM-9.

00:31 Главное управление разведки Минобороны предупредило, что россияне готовят имитацию аварии на Запорожской АЭС, которую могут осуществить в ближайшие часы. Оккупанты стремятся создать угрожающую ситуацию и обвинить в ней Украину.

00:25 Во Львове был открыт сбор на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. На закупку оборудования нужно 35 миллионов гривен. Центр реабилитации будет работать на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения. Присоединиться к сбору можно на платформе dobro.ua.

00:11 Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье оккупанты могут совершить показательный суд над украинскими подростками: 16-летних Тиграна Оганисяна и Никиту Ханганова хотят приговорить к лишению свободы за планирование и подготовку диверсий.