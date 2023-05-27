Про головні події на фронті та дипломатичному полі, які відбулись за добу станом на 27 травня – розповідає 24 Канал.

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05:28 Росія упродовж останнього часу під час останніх атак комбінує крилаті ракети, дрони-камікадзе і ракети із ЗРК С-300, С-400 тощо. Експерт Defence Express Іван Киричевський вважє, що таким чином росіяни прагнуть підтримувати темпи обстрілів і водночас збереження запасу крилатих ракет.

03:22 Казахстан став однією із країн, яка продовжує співпрацювати із Росією та постачати їй комплектуючі до дронів та навіть самі безпілотники. Ймовірно, що казахстанська влада не може відмовити країні-агресорці через страх.

02:40 Контррозвідка СБУ постійно виявляє ворожих агентів, які працюють на окупантів. Однак не всі вони потрапляють за ґрати. Тих, кого вдається перевербувати – залучають до роботи проти ворога.

01:16 Канада виділила новий пакет військової допомоги Україні. Уряд надасть 43 протиповітряні ракети ближнього радіусу дії AIM-9.

00:31 Головне управління розвідки Міноборони попередило, що росіяни готують імітацію аварії на Запорізькій АЕС, яку можуть здійснити в найближчі години. Окупанти прагнуть створити загрозливу ситуацію та звинуватити у ній Україну.

00:25 У Львові відкрили збір на Центр реабілітації UNBROKEN KIDS. На закупівлю обладнання потрібно 35 мільйонів гривень. Центр реабілітації запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об'єднання. Долучитися до збору можна на платформі dobro.ua.

00:11 У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі окупанти можуть вчинити показовий суд над українськими підлітками: 16-річних Тиграна Оганісяна та Микиту Ханганова хочуть засудити до позбавлення волі за планування та підготовку диверсій.