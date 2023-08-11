О главных событиях на поле боя и международной арене, санкциях, потерях и успехах по состоянию на 11 августа – читайте в материале 24 Канала.
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Полномасштабная война России против украинского народа длится 534 дня. Силы обороны ведут наступательные действия по нескольким направлениям фронта и отражают атаки врага. В то же время враг продолжает обстреливать ракетами мирные города.
О главных событиях на поле боя и международной арене, санкциях, потерях и успехах по состоянию на 11 августа – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Россия душит Украину, но не сможет проглотить до конца войны, – WP