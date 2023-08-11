О главных событиях на поле боя и международной арене, санкциях, потерях и успехах по состоянию на 11 августа – читайте в материале 24 Канала.

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06:30 Генеральный штаб ВСУ опубликовал утренний свод по ситуации на фронте: За сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате атак погибли и ранены среди гражданского населения; разрушениям подверглись жилые дома.

В течение суток на фронте произошло 34 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 2 – по зенитно-ракетному комплексу.

Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 "Шахедов".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

04:25 Россияне активизировались на Луганском направлении и создали там огромную группировку более 100 тысяч оккупантов и более тысячи единиц тяжелой техники. В основном наступают зеки из подразделений "Шторм-Z", в которые добавляют боевиков "Ахмата", сообщил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

03:42 Россия запретила вывешивать флаги крымскотатарского народа в школах Крыма. Это логическое продолжение притеснений, с которыми сталкивается коренной народ Крыма уже более 9 лет.

00:41 Неспокойной была ночь для жителей Одинцово под Москвой. Там вспыхнул мощный пожар – его эпицентром стал состав.

В Одинцово вспыхнул пожар / Фото из сети

00:06 В отеле Reikartz в Запорожье, попавшем под обстрел врага, часто останавливались представители ООН. Отель был базой ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года. Гуманитарная координатор в Украине Дениз Браун заявила, что поражена атакой.