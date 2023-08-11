Про головні події на полі бою та міжнародній арені, санкції, втрати та успіхи станом на 11 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:30 Генеральний штаб ЗСУ опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті: Упродовж доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення; руйнувань зазнали житлові будинки.

Протягом доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 2 – по зенітно-ракетному комплексу.

Також минулої доби нашими захисниками було знищено 7 "Шахедів”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

04:25 Росіяни активізувались на Луганському напрямку та створили там величезне угрупування на понад 100 тисяч окупантів і понад тисячу одиниць важкої техніки. В основному наступають зеки з підрозділів "Шторм-Z", до яких додають бойовиків "Ахмату", повідомив колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

03:42 Росія заборонила вивішувати у школах Криму прапори кримськотатарського народу. Це є логічним продовженням утисків, з якими стикається корінний народ Криму вже понад 9 років.

00:41 Неспокійною була ніч для мешканців Одинцово, що під Москвою. Там спалахнула потужна пожежа – її епіцентром став склад.

В Одинцово спалахнула пожежа / Фото з мережі

00:06 У готелі Reikartz у Запоріжжі, який потрапив під обстріл ворога, часто зупинялись представники ООН. Зокрема, готель був базою ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі у травні 2022 року. Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун заявила, що вражена атакою.