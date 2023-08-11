Про головні події на полі бою та міжнародній арені, санкції, втрати та успіхи станом на 11 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Повномасштабна війна Росії проти українського народу триває 534 дні. Сили оборони наразі ведуть наступальні дії на кількох напрямках фронту та відбивають атаки ворога. Водночас ворог продовжує обстрілювати ракетами мирні міста.
Про головні події на полі бою та міжнародній арені, санкції, втрати та успіхи станом на 11 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росія душить Україну, але не зможе проковтнути до кінця війни, – WP