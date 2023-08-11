Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновлює свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють уперше.

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Камери вперше запрацюють у таких населених пунктах:

Бердичів : вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу – вулиця Волочаївська;

: вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу – вулиця Волочаївська; Кривий Ріг : Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;

: Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця 21-ї бригади Національної гвардії; Кривий Ріг: Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця Дніпровське шосе;

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця Дніпровське шосе; Суми : вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу – вулиця Війська Запорозького;

: вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу – вулиця Війська Запорозького; Ужгород: вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу – вулиця Антона Макаренка;

вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу – вулиця Антона Макаренка; Ужгород : вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу – проспект Свободи;

: вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу – проспект Свободи; Чернівці : проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану;

: проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану; Чернівці : проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні;

: проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні; Чернівці : вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу – вулиця Олександра Щербанюка;

: вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу – вулиця Олександра Щербанюка; Чернівці : вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу – вулиця Клубна;

: вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу – вулиця Клубна; Чернівці : на 0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування приладу – Чернівецька об’їзна дорога;

: на 0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування приладу – Чернівецька об’їзна дорога; Вінниччина : на 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Умань;

: на 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Умань; Вінниччина : на 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Вінниця;

: на 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Вінниця; Закарпатська область : на 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – село Верхній Коропець;

: на 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – село Верхній Коропець; Закарпатська область : на 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування приладу – вулиця Доманинська;

: на 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування приладу – вулиця Доманинська; Тернопільщина : на 328 км+315 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Тернопіль;

: на 328 км+315 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Тернопіль; Тернопільщина : на 268 км+641 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Кременець;

: на 268 км+641 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Кременець; Тернопільщина : на 158 км+740 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – селище Великі Борки;

: на 158 км+740 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – селище Великі Борки; Чернівецька область: на 100 км+356 автодороги Р-62, напрямок спрямування приладу – Сторожинець.

Зверніть увагу! Ознайомитись із переліком місць, де відновлять роботу камер, які не працювали від початку повномасштабної війни, можна за посиланням.