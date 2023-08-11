Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновлює свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють уперше.
Дивіться також Суддя Тандир намагався спотворити аналізи: чи вдалося підтвердити вміст алкоголю
Камери вперше запрацюють у таких населених пунктах:
- Бердичів: вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу – вулиця Волочаївська;
- Кривий Ріг: Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;
- Кривий Ріг: Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця Дніпровське шосе;
- Суми: вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу – вулиця Війська Запорозького;
- Ужгород: вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу – вулиця Антона Макаренка;
- Ужгород: вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу – проспект Свободи;
- Чернівці: проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану;
- Чернівці: проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні;
- Чернівці: вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу – вулиця Олександра Щербанюка;
- Чернівці: вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу – вулиця Клубна;
- Чернівці: на 0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування приладу – Чернівецька об’їзна дорога;
- Вінниччина: на 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Умань;
- Вінниччина: на 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – Вінниця;
- Закарпатська область: на 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу – село Верхній Коропець;
- Закарпатська область: на 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування приладу – вулиця Доманинська;
- Тернопільщина: на 328 км+315 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Тернопіль;
- Тернопільщина: на 268 км+641 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Кременець;
- Тернопільщина: на 158 км+740 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу – селище Великі Борки;
- Чернівецька область: на 100 км+356 автодороги Р-62, напрямок спрямування приладу – Сторожинець.