05:34, 21 октября

В КГВА заявили, что Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали столице. Обломки зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

В Днепровском, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском – в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Виталий Кличко сообщил, что одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.