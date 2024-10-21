О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 21 октября – пишет 24 Канал.
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В результате атаки на Киев есть повреждения и пострадавший
В КГВА заявили, что Сил Обороны все беспилотники, которые угрожали столице. Обломки зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.
В Днепровском, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.
В Голосеевском – в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.
В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Виталий Кличко сообщил, что одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
В Киеве серия взрывов: оккупанты атакуют "Шахедами"
В столице в очередной раз за эту ночь прогремели взрывы. В КГГА заявили о работе ПВО.
Атака на Харьков: количество пострадавших возросло
Количество пострадавших в результате российского обстрела вечером 20 октября возросло до 12 человек.
Командующий силами США в Европе сделал тревожное предупреждение
Кристофер Каволи заявил, что Россия изучает и совершенствует опыт войны, и после ее завершения будет сильнее.
Генерал отметил необходимость готовности НАТО к противостоянию российской армии, которая станет реальным соперником с четкими намерениями.
Россияне продвигаются под Купянском и Покровском: анализ ISW
Российские войска продвигаются на нескольких фронтах в Украине, в частности у Купянска, Покровска, Торецка и Курахово.
Украинские защитники достигли успехов в Курской области России, продвинувшись возле Суджи.
Враг оккупировал Желанное Второе и продвинулся в районах нескольких населенных пунктов, – DeepState
Аналитики DeepState пишут, что Россия оккупировала Желанное Второе на Кураховском направлении. Также отмечают, что враг продвинулся в:
- Вишневом Изюмского района Харьковской области,
- Горняке Донецкой области;
- возле Ольговки и Любимовки Курской области.
Украина разработала беспилотник для перехвата "Шахедов", – The Telegraph
Украина разработала беспилотник Sting, который должен преследовать и перехватывать вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".
The Telegraph пишет, что новый дрон может летать со скоростью более 160 километров в час на высоте ориентировочно 3 километра.