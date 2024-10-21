05:34, 21 жовтня

У КМВА заявили, що Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували столиці. Уламки зафіксовано в Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах.

У Дніпровському, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Голосіївському – в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Віталій Кличко повідомив, що одному постраждалому медики надали допомогу на місці.