Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 21 жовтня – пише 24 Канал.
Дивіться також Росіяни атакували Харків: кількість постраждалих зросла, у місті проблеми зі світлом
Внаслідок атаки на Київ є пошкодження та постраждалий
У КМВА заявили, що Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували столиці. Уламки зафіксовано в Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах.
У Дніпровському, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.
У Голосіївському – в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.
В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Віталій Кличко повідомив, що одному постраждалому медики надали допомогу на місці.
У Києві серія вибухів: окупанти атакують "Шахедами"
У столиці вкотре за цю ніч пролунали вибухи. У КМВА заявили про роботу ППО.
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу ввечері 20 жовтня зросла до 12 людей.
Командувач сил США в Європі зробив тривожне попередження
Крістофер Каволі заявив, що Росія вивчає та вдосконалює досвід війни, і після її завершення буде сильнішою.
Генерал наголосив на необхідності готовності НАТО до протистояння російській армії, яка стане реальним суперником з чіткими намірами.
Росіяни просуваються під Куп'янськом та Покровськом: аналіз ISW
Російські війська просуваються на кількох фронтах в Україні, зокрема біля Куп'янська, Покровська, Торецька та Курахового.
Українські захисники досягли успіхів у Курській області Росії, просунувшись біля Суджі.
Ворог окупував Желанне Друге та просунувся у районах декількох населених пунктів, – DeepState
Аналітики DeepState пишуть, що Росія окупувала Желанне Друге на Курахівському напрямку. Також зазначають, що ворог просунувся у:
- Вишневому Ізюмського району Харківської області,
- Гірнику Донецької області;
- біля Ольгівки та Любимівки Курської області.
Україна розробила безпілотник для перехоплення "Шахедів", – The Telegraph
Україна розробила безпілотник Sting, який має переслідувати та перехоплювати ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".
The Telegraph пише, що новий дрон може літати зі швидкістю понад 160 кілометрів за годину на висоті орієнтовно 3 кілометри.