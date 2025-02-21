00:11, 21 февраля

Во время вечернего обращения 20 февраля Владимир Зеленский вспомнил о встрече с Китом Келлогом. На ней говорили, в частности, о соглашении по ископаемым. Стороны будут работать быстро и одновременно взвешенно.

Нам нужны сильные соглашения с Америкой, соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение. Чем лучше прописаны детали, тем больше результат,

– подчеркнул президент.

Зеленский охарактеризовал встречу с Келлогом как такую, что восстанавливает надежду.