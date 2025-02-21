00:11, 21 лютого

Під час вечірнього звернення 20 лютого Володимир Зеленський згадав про зустріч з Кітом Келлогом. На ній говорили, зокрема, про угоду щодо копалин. Сторони працюватимуть швидко та водночас виважено.

Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко та дуже-дуже виважено. Економіка та безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат,

– наголосив президент.

Зеленський схарактеризував зустріч з Келлогом як таку, що відновлює надію.