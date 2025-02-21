Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й міжнародній арені, головні новини 1094 дня повномасштабної війни – повідомляє 24 Канал.
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Росія вночі атакувала Одеську область балістикою
Окупанти атакували Одеську область балістичними ракетами.
Яка ситуація на фронті: аналіз ISW
Українські захисники нещодавно просунулися під Покровськом. Наші воїни контратакували поблизу Мирного та Звірового.
Окупанти просунулися біля Покровська й поблизу Великої Новосілки.
Вкладаємо 2 долари в далекобійність, а отримуємо 10 доларів збитків у росіян, – Зеленський
Володимир Зеленський оцінив збитки окупантів від української далекобійної зброї.
На кожні 2 вкладені долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже 10 доларів російських збитків. Це потрібна динаміка. Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру,
– підкреслив президент.
У Києві пролунали вибухи
Повітряні сили попередили про кілька ворожих БпЛА в межах міста. Працює ППО.
Зустріч з Келлогом відновлює надію, – Зеленський
Під час вечірнього звернення 20 лютого Володимир Зеленський згадав про зустріч з Кітом Келлогом. На ній говорили, зокрема, про угоду щодо копалин. Сторони працюватимуть швидко та водночас виважено.
Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко та дуже-дуже виважено. Економіка та безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат,
– наголосив президент.
Зеленський схарактеризував зустріч з Келлогом як таку, що відновлює надію.