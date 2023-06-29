Какая ситуация у наших бойцов на фронте и что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также ВСУ подняли наш флаг на Курдюмовской дамбе, NASAMS от Литвы: хронология 490 дня войны

2:41 Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что военные ЧВК "Вагнера" не участвуют в войне против Украины. По ее словам, их заменили не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но и заведенные еще не обкатанные войной подразделения. Последние несут потери.

1:46 Российские захватчики в Мелитополе усиливают свой террор. В частности, мэр Мелитополя Игорь Федоров рассказал, что оккупанты забрали силой в плен местного жителя. Когда они тащили его по улице, то мужчина кричал "Слава Украине".