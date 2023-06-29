Какая ситуация у наших бойцов на фронте и что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также ВСУ подняли наш флаг на Курдюмовской дамбе, NASAMS от Литвы: хронология 490 дня войны
Россия не отказалась от войны, начавшейся против Украины. Однако ВСУ продолжают выгонять врагов из нашей земли.
Какая ситуация у наших бойцов на фронте и что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также ВСУ подняли наш флаг на Курдюмовской дамбе, NASAMS от Литвы: хронология 490 дня войны