Яка ситуація у наших бійців на фронті та що відбувається у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також ЗСУ підняли наш прапор на Курдюмівській дамбі, NASAMS від Литви: хронологія 490 дня війни
Росія не відмовилась від війни, яку почала проти України. Проте ЗСУ продовжують виганяти ворогів з нашої землі.
Яка ситуація у наших бійців на фронті та що відбувається у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також ЗСУ підняли наш прапор на Курдюмівській дамбі, NASAMS від Литви: хронологія 490 дня війни