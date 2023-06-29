Яка ситуація у наших бійців на фронті та що відбувається у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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2:41 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що військові ПВК "Вагнера" не беруть участь у війні проти України. За її словами, їх замінили не тільки десантно-штурмові війська і професіонали, а й заведені ще не обкатані війною підрозділи. Останні зазнають втрат.

1:46 Російські загарбники у Мелітополі посилюють свій терор. Зокрема, міський голова Мелітополя Ігор Федоров розповів, що окупанти забрали силою в полон місцевого мешканця. Коли вони тягли його вулицею, то чоловік кричав "Слава Україні".