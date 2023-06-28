Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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4:36 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що проблем з роботою в місті немає хіба в тих, хто працює у сфері будівництва, та у співробітників, які обслуговують окупаційний "корпус".

За словами радника мера, проблеми виникають в комунальних підприємствах, по школах, по лікарнях. Адже там наднизька зарплата.