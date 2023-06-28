Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Ракетная атака Кременчуга и Краматорска, безумные потери окупантов: хронология 489 дня войны

4:36 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что проблем с работой в городе нет разве что у тех, кто работает в сфере строительства, и у сотрудников, обслуживающих оккупационный "корпус".

По словам мэра советника, проблемы возникают в коммунальных предприятиях, по школам, по больницам. Там ведь сверхнизкая зарплата.