О главных событиях за 27 июня, борьбе украинцев против российского агрессора и новых военных преступлениях окупантов – рассказывает 24 Канал.
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По состоянию на 27 июня в Украине длится 489-й день полномасштабного вторжения России. Вооруженные Силы крепко защищают нашу землю, а захватчики – бегут из-за безумных потерь на фронте.
О главных событиях за 27 июня, борьбе украинцев против российского агрессора и новых военных преступлениях окупантов – рассказывает 24 Канал.
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