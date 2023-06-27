Про головні події за 27 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Нічна атака України, ЗСУ звільнили Рівнопіль: хронологія 488 дня війни
Станом на 27 червня в Україні триває 489 день повномасштабного вторгнення Росії. Збройні Сили міцно боронять нашу землю, а загарбники – тікають через шалені втрати на фронті.
Про головні події за 27 червня, боротьбу українців проти російського агресора та нові воєнні злочини окупантів – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Нічна атака України, ЗСУ звільнили Рівнопіль: хронологія 488 дня війни