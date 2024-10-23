23:34, 22 октября

В своей колонке для Hufvudstadsbladet Андрей Ермак отметил, что Россия должна понести ответственность, в частности, за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем".

"Но сначала мы должны победить и создать условия для мира. С этой целью президент Зеленский представил план победы Украины, и мы глубоко благодарны Финляндии и другим союзникам, которые поддерживают эти усилия", – написал он.

Мы готовы обсуждать любые варианты корректировки нашего предложения при условии соответствия международному праву и соблюдения территориальной целостности Украины, неприкосновенности ее границ и полного суверенитета страны. Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа,

– подчеркнул Андрей Ермак.

