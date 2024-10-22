09:33, 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські загарбники атакували Україну "Шахедами", а також дронами невстановленого типу. Загалом нарахували 60 ворожих БпЛА противника.

Їх противник запускав з Курська, Єйська, а також Приморсько-Ахтарська у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.