Какова ситуация на поле боя, в дипломатии и на фронте – читайте в тексте 24 Канала.
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"Хлопок" на Белгородщине
Россия заявила об атаке дронов в Белгородской области. Пострадавших якобы снова нет, однако повреждены дома. Россия традиционно заявила об успешной работе ПВО. Они якобы сбили аж 7 беспилотников.
Россия атаковала Харьковскую область
Россия в ночь на 6 февраля ударила по Золочеву Богодуховского района Харьковской области. К сожалению, оккупанты разрушили трехэтажный отель, загорелся фасад магазина.
Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: 2 женщин и мужчину,
– рассказал глава Харьковской ОВА.