Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.
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"Бавовна" на Бєлгородщині
Росія заявила про атаку дронів у Бєлгородській області. Постраждалих нібито знову немає, проте пошкоджені будинки. Росія традиційно заявила про успішну роботу ППО. Вони нібито збили аж 7 безпілотників.
Росія атакувала Харківську область
Росія вночі проти 6 лютого вдарила по Золочеву Богодухівського району Харківської області. На жаль, окупанти зруйнували триповерховий готель, загорівся фасад магазину.
Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка,
– розповів глава Харківської ОВА.