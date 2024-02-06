Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та на фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:17, 6 лютого

"Бавовна" на Бєлгородщині

Росія заявила про атаку дронів у Бєлгородській області. Постраждалих нібито знову немає, проте пошкоджені будинки. Росія традиційно заявила про успішну роботу ППО. Вони нібито збили аж 7 безпілотників.

03:12, 6 лютого

Росія атакувала Харківську область

Росія вночі проти 6 лютого вдарила по Золочеву Богодухівського району Харківської області. На жаль, окупанти зруйнували триповерховий готель, загорівся фасад магазину.

Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка,
– розповів глава Харківської ОВА.