Яка ситуація на фронті, що відбувається у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:21, 5 лютого

Сенат США представив угоду

Американський Сенат представив угоду по кордону, з якою пов'язане виділення грошей на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Законопроєкт передбачає 118,28 мільярда доларів, з яких понад 60 – підуть на допомогу Україні.

01:58, 5 лютого

Вибухи у Брянській області

У Брянській області Росії пізно ввечері пролунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку безпілотників. Всі 6 дронів росіяни нібито збили. Проте на місці чомусь працювали оперативні служби.

00:01, 5 лютого

Зеленський відповів, чи розглядає він звільнення Залужного

Володимир Зеленський відповів на питання, чи розглядає він звільнення головнокомандувача.

Послухайте, це кадрове питання всередині нашої держави. Безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора,
– заявив український лідер.