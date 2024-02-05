00:01, 5 лютого

Володимир Зеленський відповів на питання, чи розглядає він звільнення головнокомандувача.

Послухайте, це кадрове питання всередині нашої держави. Безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора,

– заявив український лідер.

