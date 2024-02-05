Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Россия пытается наступать, Федоров возглавил Запорожскую ОВА: хронология 711 дня войны
Сенат США представил соглашение
Американский Сенат представил соглашение по границе, с которым связано выделение денег на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Законопроект предусматривает 118,28 миллиардов долларов, из которых более 60 – пойдут на помощь Украине.
Взрывы в Брянской области
В Брянской области России поздно вечером прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку беспилотников. Все 6 дронов россияне якобы сбили. Однако на месте почему-то работали оперативные службы.
Зеленский ответил, рассматривает ли он увольнение Залужного или нет
Владимир Зеленский ответил на вопрос, рассматривает ли он увольнение главнокомандующего.
Послушайте, это кадровый вопрос внутри нашего государства. Безусловно, если мы говорим о перезагрузке, я хочу, чтобы вы меня поняли, когда мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного или другого сектора,
– заявил украинский лидер.