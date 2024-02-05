00:01, 5 февраля

Владимир Зеленский ответил на вопрос, рассматривает ли он увольнение главнокомандующего.

Послушайте, это кадровый вопрос внутри нашего государства. Безусловно, если мы говорим о перезагрузке, я хочу, чтобы вы меня поняли, когда мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного или другого сектора,

– заявил украинский лидер.

