Россия массированно атаковала Украину, попала в жилые дома во Львове: хронология 538 дня войны

Россия традиционно продолжает свой террор в Украине. Враг продолжает атаковать наши регионы и тщетно пытается наступать.

Какая ситуация в атакуемых областях и на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

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Во Львове есть попадания в жилые дома. Мэр Андрей Садовый заявил, что на верхних этажах – пожар. Власть эвакуировала людей.Взрывы раздались в Луцке и Львове. Перед этим в Запорожье, Хмельницком и Винницкой области.Взрывы раздались в Днепре Днепропетровской области. В ОВА заявили, что Россия атаковала одно из предприятий Днепра, там разгорелся пожар. Предварительно, 1 человек пострадал.На всей территории Украины объявили о воздушной тревоге из-за пусков крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Первые ракеты входили в воздушное пространство Украины.