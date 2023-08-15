Россия массированно атаковала Украину, попала в жилые дома во Львове: хронология 538 дня войны
15 августа 2023, 06:49Читати новину українською
Россия традиционно продолжает свой террор в Украине. Враг продолжает атаковать наши регионы и тщетно пытается наступать.
Какая ситуация в атакуемых областях и на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
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