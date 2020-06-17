Художница Мария Вышедская уже несколько лет бесплатно разрисовывает город Бахмут, который на Донетчине. Ее картины можно увидеть на фасадах домов и витринах магазинов. Кроме этого, творчество девушки оценили уже заграницей. В частности, немало заказчиков из США даже обратились к художнице и заказали ее работы.

Как выяснили журналисты24 канала, на своих работах в Бахмуте художница оставляет подпись "Маша рисует". По ней девушку знает уже много горожан. Также Мария бесплатно учит рисовать детей и взрослых.

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Популярность работ художницы

Идею, что на творчестве можно зарабатывать, художницы подал ее муж Ростислав. Несмотря на то, что он системный администратор, мужчина находит время быть ее менеджером и поддерживать.

Художница Мария Вышедская с мужем Ростиславом / Фото фейсбук @masha . vushedsky

Первых клиентов Маша нашла очень быстро, потом пошли заказы на иллюстрации к сказкам и даже до дизайнерской одежды.

В эфире утреннего шоу на 24 канале Мария рассказала, что в 2016 она вернулась в Бахмут, и начала искать новых друзей. Тогда в городе открылся молодежный центр "Мастерская", где девушка познакомилась со своим будущим мужем и другими друзьями, которые занимались фрилансом.

Именно они и посоветовали художнице зарегистрироваться на бирже фрилансинга. И уже тогда у Марии появился первый клиент, который принимал всю ее работу без каких-либо правок.

Работы художницы Марии Вышедской / Фото фейсбук@masha.vushedsky

Творчество художницы оценили даже за океаном – в Атланте. После того, как она создала серию рисунков для открыток, к ней начали обращаться и другие заказчики из США.

Девушка отметила, что сейчас ей кое-что работать именно с заказчиками, поэтому она пытается работать не с заказчиками, а партнерами. То есть, делать с кем-то совместные проекты.

Когда ты заказчик – всегда что-то не устраивает в таких отношениях. Меня не устраивают правки. Заказчика не устраивает результат, который он видит. Ему надо, чтобы с ним советовались,

– объяснила Мария.

И добавила, что если это партнерство, то у каждого есть своя ответственность, тогда есть более здоровая рабочая атмосфера.

Что вдохновляет художницу

Мария отметила, что смотрит очень много фотографий, часто сидит на Pinterest. "Ты пропускаешь через себя много визуальной информации, и что-то оседает. Так можно что-то превратить в собственный продукт", – отметила художница.

Смотрите комментарий художницы Марии Вишедської: видео

Также девушку вдохновляет даже сама жизнь. Художница даже создала серию комиксов о жизни со своим мужем.

Кроме этого, Мария отметила, что даже лента фейсбука или инстаграма может вдохновлять.

"У меня есть серия портретов, которые я создаю с фотографиями людей, которые вижу в ленте на фейсбуке", – рассказала она.

Серия портретов художницы / Фото фейсбук @masha.vushedsky

Муралы в Бахмуте

Девушка также разрисовывает разные места в родном Бахмуте. В частности, она сообщила, что именно сейчас работает над проектом по освещению медицинской реформы, который фінасується агентством США по международному развитию.

Речь идет о серии муралов в больницах города. Из них несколько – в детской больнице и центральной амбулатории. Уже 16 червея художница презентовала первый мурал в больнице для детей.