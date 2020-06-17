Художниця Марія Вишедська вже декілька років безкоштовно розмальовує місто Бахмут, що на Донеччині. Її картини можна побачити на фасадах будинків та вітринах магазинів. Крім цього, творчість дівчини оцінили вже закордоном. Зокрема, чимало замовників з США навіть звернулися до художниці і замовили її роботи.

Як з'ясували журналісти 24 каналу, на своїх роботах у Бахмуті художниця залишає підпис "Маша малює". За ним дівчину знає вже багато містян. Також Марія безкоштовно навчає малювати дітей і дорослих.

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Популярність робіт художниці

Ідею, що на творчості можна і заробляти, художниці подав її чоловік Ростислав. Попри те, що він системний адміністратор, чоловік знаходить час бути її менеджером та підтримувати.



Художниця Марія Вишедська з чоловіком Ростиславом / Фото фейсбук @masha.vushedsky

Перших клієнтів Маша знайшла дуже швидко, потім пішли замовлення на ілюстрації до казок та навіть до дизайнерського одягу.

В ефірі ранкового шоу на 24 каналі Марія розповіла, що у 2016 вона повернулась в Бахмут, і почала шукати нових друзів. Тоді в місті відкрився молодіжний центр "Майстерня", де дівчина познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком і іншими друзями, які займалися фрілансом.

Саме вони й порадили художниці зареєструватися на біржі фрілансингу. І вже тоді в Марії з'явився перший клієнт, який приймав усю її роботу без жодних правок.

Роботи художниці Марії Вишедської / Фото фейсбук @masha.vushedsky

Творчість художниці оцінили навіть за океаном – в Атланті. Після того, як вона створила серію малюнків для листівок, до неї почали звертатися й інші замовники з США.

Дівчина відзначила, що наразі їй дещо важко працювати саме з замовниками, тому вона намагається працювати не з замовниками,а партнерами. Тобто, робити з кимось спільні проєкти.

Коли ти замовник – завжди щось не влаштовує у таких відносинах. Мене не влаштовують правки. Замовника не влаштовує результат, який він бачить. Йому треба, щоб з ним радились,

– пояснила Марія.

І додала, що коли це партнерство, то в кожного є своя відповідальність, тоді є більш здорова робоча атмосфера.

Що надихає художницю

Марія зазначила, що дивиться дуже багато фотографій, часто сидить на Pinterest. "Ти пропускаєш через себе багато візуальної інформації, і щось осідає. Так можна щось перетворити на власний продукт", – зауважила художниця.

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Також дівчину надихає навіть саме життя. Художниця навіть створила серію коміксів про життя зі своїм чоловіком.

Крім цього, Марія зауважила, що навіть стрічка фейсбуку чи інстаграму може надихати.

"У мене є серія портретів, які я створюю за фотографіями людей, які бачу у свій стрічці на фейсбуці", – розповіла вона.

Серія портретів художниці / Фото фейсбук @masha.vushedsky

Мурали в Бахмуті

Дівчина також розмальовує різні місця в рідному Бахмуті. Зокрема, вона повідомила, що саме зараз працює над проєктом з висвітлення медичної реформи, який фінансується агентством США з міжнародного розвитку.

Мовиться про серію муралів у лікарнях міста. З них декілька – в дитячій лікарні та центральній амбулаторії. Вже 16 червня художниця презентувала перший мурал в лікарні для дітей.