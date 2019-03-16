Художник изобразил чувства, о которых трудно говорить: эмоциональные иллюстрации
Порой человек оказывается в таких ситуациях, когда не может или не хочет выражать то, что чувствует или чего хочет. Но это не значит, что от не проговоренные чувства, эмоции и потребности исчезают. Так японский художник, который скрывается за никнеймом Avogado6, решил пойти другим путем и нарисовать, что нас беспокоит.
Выражение "Вместо тысячи слов" очень подходит к творчеству этого художника. Его иллюстрации очень проницательны, выразительны и очень красноречивы и без того.
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Чего не скажешь о фигуре самого Avogado6. У него на Twitter 1,2 миллиона подписчиков, однако он не спешит раскрывать тайны о себе. Разве что в одном твитов отметил: "Я обычный человек, которому нравится химия".
Апатия
Нежеланное одиночество
Упадок сил от рабочей/учебной обыденности
Ощущение текучести времени
Самообман
Протипоставление абсолютной нечувствительности к сверхчувствительности
Чувство безысходности
Имитация или желание нечувствительности из-за боли в прошлом
Навязывание обществом социальных конструктов
Проблемы, какие врастают в нас
Адепты системы
Счастье, которое ограничивается фреймом на странице в соцсети
Разница мировоззрений и светотрактования через количество приобретенной информации
Социальная адаптация
Жизненная сила
Истощенность
Тоска по людям, которые в прямом или переносном смысле ушли из нашей жизни
Способность чувствовать эмпатию даже во вред себе
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