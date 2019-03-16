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      Художник изобразил чувства, о которых трудно говорить: эмоциональные иллюстрации

      79 Читати новину українською
      Иллюстрация Avogado6
      Иллюстрация Avogado6 / Twitter

      Порой человек оказывается в таких ситуациях, когда не может или не хочет выражать то, что чувствует или чего хочет. Но это не значит, что от не проговоренные чувства, эмоции и потребности исчезают. Так японский художник, который скрывается за никнеймом Avogado6, решил пойти другим путем и нарисовать, что нас беспокоит.

      Выражение "Вместо тысячи слов" очень подходит к творчеству этого художника. Его иллюстрации очень проницательны, выразительны и очень красноречивы и без того.

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      Чего не скажешь о фигуре самого Avogado6. У него на Twitter 1,2 миллиона подписчиков, однако он не спешит раскрывать тайны о себе. Разве что в одном твитов отметил: "Я обычный человек, которому нравится химия".


      Апатия


      Нежеланное одиночество


      Упадок сил от рабочей/учебной обыденности


      Ощущение текучести времени


      Самообман


      Протипоставление абсолютной нечувствительности к сверхчувствительности


      Чувство безысходности


      Имитация или желание нечувствительности из-за боли в прошлом


      Навязывание обществом социальных конструктов​


      Проблемы, какие врастают в нас


      Адепты системы


      Счастье, которое ограничивается фреймом на странице в соцсети


      Разница мировоззрений и светотрактования через количество приобретенной информации


      Социальная адаптация


      Жизненная сила 


      Истощенность


      Тоска по людям, которые в прямом или переносном смысле ушли из нашей жизни


      Способность чувствовать эмпатию даже во вред себе
       

      blog_ava
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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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